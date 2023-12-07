وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة قد انخفض بنسبة 4.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2023.

وعلى أساس فصلي، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا انخفاضا بلغت نسبته 3.2 بالمئة، بحسب بيانات الهيئة.

وشهدت الأنشطة النفطية انخفاضا على أساس سنوي وربعي بنسبة 17 بالمئة و 8.5 بالمئة على التوالي.

وحققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعا قدره 3.5 بالمئة على أساس سنوي، و0.4 بالمئة على أساس ربعي.

كما سجلت الأنشطة الحكومية نموا قدره 1.9 بالمئة على أساس سنوي، بينما انخفضت بنسبة 3.8 بالمئة على أساس ربعي.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 997 مليار ريال (نحو 265.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام 2023، حيث حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26.3 بالمئة، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.3 بالمئة.

وأوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن واردات المملكة قد حققت نموا في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 11.9 بالمئة على أساس سنوي، وبنسبة 1.7 بالمئة على أساس ربعي.