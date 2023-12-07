وذكرت الهيئة في بيان أنها دفعت بأربعة زوارق قطر لسحب السفينة (وان أورفيوس) التي فقدت التوجيه بسبب عطل بدفتها، مما أدى إلى اصطدامها بجسر عائم خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها من سنغافورة إلى هولندا.

ووقع الحادث في الممر الشرقي للجزء الأوسط من القناة والمعروف باسم قناة السويس الجديدة، والذي تم الانتهاء من حفره في عام 2015 في إطار خطة لتوسعة القناة.

وقالت هيئة القناة إنه جرى تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.

وذكرت الهيئة في بيان لاحق أن السفينة (وان أورفيوس) وست سفن أخرى كانت خلفها استأنفت عبور القناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار.

وتعد قناة السويس واحدة من أكثر الممرات الملاحية استخداما في العالم ومصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر.

ويجري العمل حاليا على توسيع الجزء الجنوبي ذي المسار الواحد من القناة.