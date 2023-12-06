وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، في حين أغلق داكس مرتفعا 0.8 بالمئة.

أظهرت البيانات انخفاضا مفاجئا في الطلبيات الصناعية الألمانية في أكتوبر، متراجعة 3.7 بالمئة على أساس شهري، مما عزز توقعات تخفيض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام المقبل.

وتلقت الأسهم الدعم من تراجع عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر.

وربح مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.6 بالمئة، مقتفيا أثر ارتفاع معظم أسعار المعادن الأساسية، بينما ارتفعت أسهم قطاع السفر والترفيه 2.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة فولكس فاغن الألمانية 5.4 بالمئة.