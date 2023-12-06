وبحلول الساعة 1558 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.96 دولار بما يعادل 2.53 بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.19 دولار أو 3.03 بالمئة إلى 70.14 دولار للبرميل.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو رقم أكبر بخمسة أمثال من زيادة مليون برميل كان محللون قد توقعوها.

وهبطت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل لتتجاوز كثيرا توقعات المحللين لتراجع 1.4 مليون برميل.

وأغلق كلا الخامين القياسيين أمس الثلاثاء عند أدنى مستوى منذ السادس من يوليو في الجلسة السابقة، وانخفض الخام الأميركي لأربعة أيام متتالية.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024. وقال مسؤولون سعوديون وروس هذا الأسبوع إن التخفيضات قد تمدد أو تزيد بعد مارس.

وأثّرت مخاوف إزاء سلامة الاقتصاد الصيني أيضا في الأسعار، وذلك بعد يوم من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف الصين من مستقرة إلى سلبية.

وتسبب هبوط في الصادرات بالولايات المتحدة في اتساع عجز تجاري في أكتوبر، وهو ما قد يثقل كاهل النمو الاقتصادي في الربع الأخير.