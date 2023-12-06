وعلى الرغم من أن الأسواق لا تزال تتوقع تخفيضات بما لا يقل عن 125 نقطة أساس لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، العام المقبل، تمكن الدولار من الاستقرار مع تكثيف رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الأخرى.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، 0.01 بالمئة إلى 103.95 بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوعين عند 104.10 في وقت سابق.

وانخفض اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0785 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

كما لامس اليورو أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام الجنيه الاسترليني وأدنى مستوى في خمسة أسابيع مقابل الين وأدنى مستوى في ستة أسابيع ونصف الأسبوع مقابل الفرنك السويسري.

وانخفض اليوان الصيني في المعاملات الخارجية 0.02 بالمئة إلى 7.1719 للدولار، وذلك بعد يوم من خفض وكالة موديز نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين إلى "سلبية".

ذكرت رويترز أن البنوك الكبرى المملوكة للحكومة الصينية عززت عمليات بيع الدولار بعد بيان موديز أمس الثلاثاء وواصلت بيع الدولار صباح اليوم.

وتراجع الين الياباني 0.03 بالمئة مقابل الدولار ليسجل 147.18 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى 0.6584 دولار أميركي.

وبالنسبة للعملات المشفرة، هبطت بتكوين 0.3 بالمئة إلى 43943 دولار بعد أن زادت إلى ما يزيد على 44 ألف دولار في وقت سابق من الجلسة.