وأضاف خلال مقابلة لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" على هامش مؤتمر الأطراف "COP28"، أن لدى بريطانيا المزيد من الخطط الطموحة لخفض الانبعاثات في المستقبل، إلا أن البلاد تدرك ضرورة مساعدة الدول الأخرى في طريقنا نحو مستقبل بـ"صفر انبعاثات".

"أعلن رئيس الوزراء عن توفير 1.6 مليار جنيه إسترليني - نحو 2 مليار دولار - كتمويل دولي للمناخ وذلك خلال زيارته في الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى إعلانات أخرى للمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، لكي نضمن أن الجميع في العالم سيشاركون في التحول بشكل مناسب وعادل"، بحسب قول ستيوارت.

وعن مدى التزام بريطانيا بالعمل المناخي، أكد ستيوارت أن بلاده هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات الكبرى التي نصت قانونا على الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، كما أن لديها التزامات بالميزانية تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن بريطانيا ملتزمة برؤيتها لعام 2030، والتي تعهدت بخفض الانبعاثات في نحو 90 خط أساس لانبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 68 بالمئة، ما يضع بريطانيا في مقدمة الدول الملتزمة بمشروعات التغير المناخي وخفض الانبعاثات.