قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقباله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أبوظبي، الأربعاء، أن بلاده أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا، وأكبر مستثمر عربي فيها، وأضاف أن العلاقات بين الإمارات وروسيا تاريخية وشهدت تطورا مستمرا في كل المجالات.
كان بوتين وصل أبوظبي في المحطة الأولى من زيارة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وموضوع النفط والحرب في أوكرانيا.
وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس، قال الشيخ محمد بن زايد، إنه بحث مع الرئيس فلاديمير بوتين، علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما.
وأضاف أن الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس دولة الإمارات إن العلاقات بين روسيا والإمارات وصلت إلى مستوى غير مسبوق.
وقال بوتين في تصريحات نقلها التلفزيون إن الوضع في أوكرانيا والصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيكونان من بين موضوعات النقاش.
يذكر أن آخر زيارة لبوتين للإمارات والسعودية كانت في أكتوبر 2019.