كان بوتين وصل أبوظبي في المحطة الأولى من زيارة تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وموضوع النفط والحرب في أوكرانيا.

وفي منشور على حسابه الرسمي على منصة إكس، قال الشيخ محمد بن زايد، إنه بحث مع الرئيس فلاديمير بوتين، علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما.

وأضاف أن الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع.