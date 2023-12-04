وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الحريق اندلع أثناء تنفيذ أعمال صيانة، مما أدى إلى إصابة عدد من عمال الصيانة تم نقلهم للمستشفيات المتخصصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإطفاء والعمليات والفرق المساندة الأخرى تحركت على الفور، وفقاً للإجراءات والخطط المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأضافت شركة نفط الكويت في بيان "عمليات الإنتاج في المنطقة لم تتأثر على الإطلاق وتسير وفق الخطط الموضوعة".