وتأتي مذكرة التفاهم في إطار "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية" الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً بهدف تسريع وتعزيز نهج دولة الإمارات الخاص بتطوير واستخدام أحدث تقنيات الطاقة النووية وزيادة عوائدها من خلال إنتاج الهيدروجين والبخار والحرارة، إلى جانب تعزيز الفرص المتاحة لجميع مستهلكي الطاقة النظيفة لكسب العوائد نتيجة استخدام هذه الطاقة .

وستمكن مذكرة التفاهم فرق العمل في كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية و"جنرال إلكتريك هيتاشي" من دراسة وتقييم الفرص المحتملة لتطوير طاقة نووية خالية من الانبعاثات الكربونية وبتكلفة مناسبة باستخدام تصميم مفاعل BWRX-300 الذي ابتكرته " جنرال إلكتريك هيتاشي".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تركيز المؤسسة على مفاعلات الطاقة النووية الأصغر حجماً والأكثر مرونة وجدوى اقتصادية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في استدامة الطاقة وخفض البصمة الكربونية.

كما تتضمن مذكرة التفاهم إطار عمل لبحث إمكانية قيام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بقيادة عملية تصدير المفاعلات من طراز BWRX-300 SMRs في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمؤسسة: "ستتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة جنرال إلكتريك هيتاشي معاً لاستكشاف سبل تطوير واستخدام المفاعلات المعيارية المصغرة، بينما تواصل المؤسسة استكشاف تطوير مجموعة متكاملة من تقنيات الطاقة النووية المتقدمة واستخدام أحدث تصاميم المفاعلات المعيارية المصغرة في العالم".

وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال اليكتريك هيتاشي" :"تعد الطاقة النووية أمراً بالغ الأهمية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية الواردة في اتفاقية باريس للمناخ".