وبهذا الصدد، عبرت غورغييفا، خلال مناقشة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن امتنان العالم لمصر لكونها دولة صامدة ومستقرة.

وعلى هامش مؤتمر COP28، عبّرت عن احترام صندوق النقد لجميع الخطوات التي اتخذتها مصر حيث أنها قامت بالكثير في مجال الإصلاح من خلال خلق بيئة أفضل لاستثمارات القطاع الخاص وإفساح المزيد من المجال للقطاع الخاص وأيضا دعم الأشخاص ذوي الدخل المحدود وإلغاء الدعم الذي يعود بالفائدة على الأثرياء فقط وليس الفقراء بالإضافة الجهود المبذولة في ضبط السياسة النقدية.

وفي ذلك السياق، قالت غورغييفا، إننا نعمل علي الانتهاء من تقييم وضع الاقتصاد فبطبيعة الحال الحرب المجاورة أضافت عبئًا إضافيًا على مصر وعندما ننهي هذا التقييم سنكون جاهزين لتقديم الاستنتاجات النهائية للمراجعة.

وأردفت قائلة: "الصندوق يبحث في ما إذا كان يتعين علينا تعزيز البرنامج.. والإجابة على الأرجح "نعم" بسبب العبء الإضافي على مصر".

كما أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أن صندوق النقد سيدعم مصر بقوة في مواصلة الإصلاحات.

"قد تم طلب مساعدتنا لمصر في تحقيق مستهدفات التضخم وهو أمر حكيم جدًا لأن التضخم هو عدو الفقراء وسنواصل مساعدة مصر بكل قوة عبر سياساتنا وقدرتنا المالية كما تعلمون حصلنا على تأييد أعضائنا لزيادة 50 بالمئة في مواردنا المالية مما جعل الصندوق قويًا ماليا في أوقت الاضطرابات خاصة بالنسبة لدول مثل مصر" بحسب تصريحات غورغييفا.