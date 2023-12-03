وأضاف خلال مقابلة على هامش مؤتمر الأطراف (COP28) أن بعض الأطراف ترى أن نجاح المؤتمر مرهون فقط بالاتفاق على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، الذي يشكل حرقه المحرك الرئيسي لأزمة المناخ.

وقال وودز في مقابلة مع "سي إن بي سي": "أعتقد أن ما يجب على المجتمع التركيز عليه هو المشكلة الحقيقية هنا، وهي الانبعاثات".

وأضاف: "التحدي هنا هو القضاء على الانبعاثات. كيف نفعل ذلك سوف يعتمد على أين ستذهب التكنولوجيا، وماهية الظروف المتاحة، ومصدر أو مكان صدور تلك الانبعاثات".

ولا يعتقد الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل بوجود حل واحد مناسب لكافة الأطراف، قائلا إنه لا يوجد هناك "مقاسًا واحدًا يناسب الجميع".

وأشار إلى أن عملية التغيير التدريجي والخروج من نظام الطاقة الحالي وبدء شيء جديد تمامًا "ستكون عملية طويلة وستكون مكلفة للغاية".

"بدلاً من ذلك، ما يجب أن ننظر إليه هو كيف ننتقل من ما نحن فيه اليوم إلى مستقبل ذي انبعاثات أقل، وهذا ينطوي على تغييرات تدريجية في بعض المجالات. ومن المؤكد أنها تنطوي على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، ولكنها تنطوي أيضًا على إزالة الكربون مما لدينا حاليًا"، بحسب تعبيره.

وقال وودز إن هناك خيارات حاليا للبدء في خفض كثافة الكربون للتكنولوجيات الحالية "بتكلفة أقل بكثير".

وقال"أبقِ عقلك منفتحًا على مجموعة متنوعة من الحلول المختلفة وتأكد من أن العمل الذي يقوم به الجميع يركز على مجالات القوة التي يمكننا تحقيق أكبر قدر من التخفيض فيها بشكل أسرع".