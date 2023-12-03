ذكر بيان لهيئة قناة السويس المصرية، الأحد، أن التوقيع جاء على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنتاج 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا بحلول 2027.

وكان مجلس الوزراء المصري قد شهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركات صينية في أكتوبر الماضي، وذلك بهدف جذب استثمارات إلى مصر بقيمة 14.75 مليار دولار.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، وقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة China Energy للطاقة، على اتفاقية إطارية تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية في السخنة في مصر على مساحة 500 ألف متر مربع.

كما شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال زيارته للعاصمة الصينية بكين توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد سونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراحل.