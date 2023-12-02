وقعت 50 من أكبر شركات الطاقة الحكومية والخاصة، تمثل أكثر من 40 بالمئة من إنتاج النفط العالمي، على ميثاق "إزالة الكربون من النفط والغاز"، وذلك خلال مؤتمر الأطراف (COP28) المنعقد في دبي.
ومن بين هذه الشركات، أدنوك الإماراتية، وأرامكو السعودية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وإيني الإيطالية، وتوتال إينرجيز الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وبي بي.
وبحسب بيان من رئاسة (COP28)، سوف تلتزم الشركات بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر وإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، بجانب الوصول إلى صفر انبعاثات في عمليات الإنتاج بحلول عام 2050.
وقد التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بإزالة الكربون.
ويعد الميثاق خطوة مهمة نحو زيادة الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.
ووافقت الشركات الموقعة على الميثاق على القيام بعدد من الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك:
- الاستثمار في نظام الطاقة المستقبلي بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون وتقنيات الانبعاثات السلبية.
- زيادة الشفافية، بما في ذلك تعزيز القياس والرصد والإبلاغ والتحقق المستقل من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتقدم المحرز في الحد من الانبعاثات.
- زيادة التوافق بين أفضل ممارسات الصناعة الأوسع نطاقًا لتسريع عملية إزالة الكربون من العمليات، والسعي إلى تنفيذ أفضل الممارسات الحالية بحلول عام 2030 لتقليل كثافة الانبعاثات بشكل جماعي.
- الحد من فقر الطاقة وتوفير طاقة آمنة وبأسعار معقولة لدعم تنمية جميع الاقتصادات.