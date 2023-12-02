ومن بين هذه الشركات، أدنوك الإماراتية، وأرامكو السعودية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، وإيني الإيطالية، وتوتال إينرجيز الفرنسية، وإكسون موبيل الأميركية، وبي بي.

وبحسب بيان من رئاسة (COP28)، سوف تلتزم الشركات بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر وإنهاء الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030، بجانب الوصول إلى صفر انبعاثات في عمليات الإنتاج بحلول عام 2050.

وقد التزمت أكثر من 29 شركة نفط وطنية بالميثاق، وهو أكبر عدد على الإطلاق من شركات النفط الوطنية التي وقعت على تعهد بإزالة الكربون.

ويعد الميثاق خطوة مهمة نحو زيادة الإجراءات التي تتماشى مع أهداف اتفاقية باريس.

ووافقت الشركات الموقعة على الميثاق على القيام بعدد من الإجراءات الرئيسية، بما في ذلك: