قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف COP28، الدكتور سلطان الجابر، السبت، إن الإمارات قررت المساهمة بمبلغ 100 مليون دولار في صندوق تابع للبنك الدولي خاص بالميثان يهدف إلى المساعدة في الحد من حرق وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وخلال المؤتمر الذي انطلق في دبي، الخميس، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، أعلنت دولة الإمارات عن عدة مبادرات لتمويل العمل المناخي من بينها صندوق استثماري ضخم بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى المساهمة بقيمة 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار الذي نجح المؤتمر في تفعيله خلال يومه الأول.