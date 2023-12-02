وخلال المؤتمر الذي انطلق في دبي، الخميس، ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري، أعلنت دولة الإمارات عن عدة مبادرات لتمويل العمل المناخي من بينها صندوق استثماري ضخم بقيمة 30 مليار دولار، بالإضافة إلى المساهمة بقيمة 100 مليون دولار في صندوق الخسائر والأضرار الذي نجح المؤتمر في تفعيله خلال يومه الأول.