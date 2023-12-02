وفي تداولات الجمعة، سجل المؤشر ستاندرد اند بورز أعلى مستوى إغلاق له خلال العام اليوم الجمعة ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع إذ عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وجهة النظر التي تفيد بأن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2.24 بالمئة، ليصل إلى مستوى 36245.50 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز" خلال الأسبوع بنسبة 0.77 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4594.63 نقطة، كما صعد المؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.38 بالمئة في أسبوع، ليصل على مستوى 14305.03 نقطة.

وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي.

وفي آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، زاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، أو ما يعادل 0.59 بالمئة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 بالمئة.