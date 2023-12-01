وأضاف الصندوق في بيان، الجمعة، أنه اشترى 8.8 مليون سهم بسعر 9.20 يورو للسهم من مستثمرين آخرين، إلى جانب سعيه لشراء 3.3 مليون سهم عادي على صورة مشتقات مالية.

وارتفعت أسهم تكنوجيم 6.1 بالمئة إلى 8.48 يورو للسهم بحلول الساعة 11:50 بتوقيت غرينتش، بعد أن أغلقت أمس الخميس عند 7.99 يورو للسهم.

ويمثل السعر الذي دفعه الصندوق علاوة 15 بالمئة مقارنة بسعر إغلاق أسهم الشركة أمس الخميس.

ووقعت روما والرياض اتفاقا في سبتمبر لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات مع التركيز على مجالات مثل الطاقة والاستدامة وسلاسل التوريد والرياضة.