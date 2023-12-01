تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي في بداية التداولات بواقع 36.44 نقطة أو بنسبة 0.10 بالمئة إلى 35914.45 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" منخفضا بواقع 8.37 نقطة، أو بنسبة 0.18 بالمئة إلى 4559.43 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 44.86 نقطة، أو بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 14181.35 نقطة عند الفتح.