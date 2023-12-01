واعتبر ماكرون أمام قادة العالم أن مواصلة الاستثمار في الفحم هو أمر "غير منطقي" نظرا إلى هدف مكافحة ظاهرة الاحترار المناخي، و"لذلك يجب أن نبدأ تحولًا تامًا" للتخلي عنه.

وقال "يتعين على البلدان الناشئة أن تتخلى عن الفحم، وهذه المعركة الثانية بعد تلك التي يتعين على البلدان الأكثر ثراء أن تقودها".

وأضاف "لكن على دول مجموعة السبع أن تكون مثالًا يُحتذى وتتعهّد بإنهاء (استخدام) الفحم قبل الدول الأخرى، أي قبل عام 2030"، مذكرًا بالتزام فرنسا إغلاق آخر محطة للطاقة التي تعمل بالفحم "بحلول عام 2027".