وقالت كابريكورن إن قيمة "المبالغ المستحقة" للشركة على الهيئة العامة المصرية للبترول ارتفعت بنحو 20 مليون دولار عن منتصف العام إلى 170 مليون دولار منها 139 مليون دولار فات موعد سدادها.

وأضافت "كابريكورن تعمل عن كثب مع الهيئة العامة المصرية للبترول لمعالجة وضع المستحقات وهي على ثقة كاملة في سداد كافة المستحقات المعلقة".

وتابعت الشركة التي تتركز أعمالها في مصر أنها تتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج العام بأكمله 30 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي بما يقل عن الحد الأدنى لتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 32 و36 ألفا.

وعزت الشركة خفض توقعات الإنتاج إلى تأخيرات في المشروعات وتراجع الإنتاج من آبار جديدة.