وقالت بيركشاير إن مونغر، توفي في هدوء بمستشفى في كاليفورنيا، حيث يعيش. ولم تفصح الشركة عن سبب وفاته. وكان مونغر، سيبلغ عامه المئة في أول يناير المقبل.

وقال بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبيركشاير والبالغ من العمر 93 عاما، في بيان "لم يكن ممكنا أن تكون بيركشاير هاثاوي على ما هي عليه الآن لولا إبداع تشارلي وحكمته ومشاركته".

ووصف بافيت ذات مرة مونغر بأنه شريك فكري، وقال: "إننا نفكر بشكل متشابه إلى حد كبير لدرجة أنه أمر مخيف.. إنه رجل ذكي ورفيع المستوى لم أقابل مثله من قبل".

وتمثل وفاة مونغر، نائب رئيس بيركشاير منذ 1978، نهاية حقبة في عالم الشركات والاستثمار في الولايات المتحدة.

وحظي كل من مونغر وبافيت باحترام وحب المستثمرين على مستوى العالم، والذين كان العديد منهم يحرصون على حضور المؤتمر السنوي للشركة في أوماها بولاية نبراسكا للاستماع إلى حكمة الثنائي فيما يتعلق بالاستثمار والحياة.

بالإضافة إلى كونه نائب رئيس مجلس إدارة بيركشاير، كان مونغر محاميًا عقاريًا ورئيسًا وناشرًا لصحيفة ديلي جورنال كورب، وعضوًا في مجلس إدارة كوستكو، ومهندسًا معماريًا.

في أوائل عام 2023، قدرت ثروته بنحو 2.3 مليار دولار، وهو مبلغ هائل بالنسبة لكثير من المستثمرين، لكنها أقل بكثير من ثروة بافيت التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار.

وكان مونغر، الذي كان يرتدي نظارات سميكة، قد فقد عينه اليسرى بعد مضاعفات جراحة إزالة المياه البيضاء في عام 1980.

كان مونغر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "ويسكو فايننشال" من عام 1984 إلى عام 2011، عندما اشترت شركة بيركشاير التابعة لبافيت الأسهم المتبقية في شركة التأمين والاستثمار التي يقع مقرها في باسادينا بولاية كاليفورنيا.

لعب تشارلي مونغر دورًا محوريًا في تشكيل فلسفة الاستثمار لدى وارن بافيت، حيث أثّر عليه في الابتعاد عن شراء الشركات المتعثرة بأسعار منخفضة على أمل الحصول على ربح والتركيز بدلاً من ذلك على الشركات ذات الجودة الأعلى ولكن بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.

كان هذا التحول واضحًا في عام 1972 عندما أقنع مونغر بافيت بشراء See's Candies مقابل 25 مليون دولار، وهو قرار أثبت أنه مربح للغاية لشركة بيركشاير، فعلى الرغم من أن شركة صناعة الحلوى في كاليفورنيا كانت أرباحها السنوية قبل خصم الضرائب تبلغ نحو 4 ملايين دولار فقط، فقد أدرت منذ إبرام الصفقة أكثر من 2 مليار دولار من المبيعات لشركة بيركشاير.

"لقد أبعدني عن فكرة شراء الشركات المتوسطة للغاية بأسعار زهيدة، مع العلم أن هناك بعض الأرباح الصغيرة فيها، والبحث عن بعض الشركات الرائعة حقًا التي يمكننا شراؤها بأسعار عادلة"، بحسب تصريحات لـ بافيت في مايو 2016 لشبكة CNBC.

أو كما قال مونغر في اجتماع المساهمين في بيركشاير عام 1998: "ليس من الممتع أن تشتري شركة من المتوقع أن يتم تصفيتها قبل أن تفلس".

"لدي صديق (وارن بافيت) يقول إن القاعدة الأولى لصيد الأسماك هي الصيد حيث توجد الأسماك. القاعدة الثانية لصيد الأسماك هي عدم نسيان القاعدة الأولى أبدًا" ... "لقد أصبحنا جيدين في صيد الأسماك حيث توجد الأسماك"، هكذا صرح مونغر، البالغ من العمر 93 عامًا آنذاك، لآلاف الأشخاص في اجتماع بيركشاير عام 2017.

وكان يؤمن بما أسماه "تأثير لولابالوزا"، حيث يحدث عندما تعمل قوتان أو أكثر جميعا في نفس الاتجاه، وغالبا لا تحصل على إضافة بسيطة فحسب بل على قوة إبداعية هائلة عند الوصول لنقطة معينة من التفاعل بين تلك القوى.

خطة خلافة محكمة

ومن غير المرجح أن تعين بيركشاير بديلا لمونغر ولم تناقش علنا أي حاجة أو رغبة في القيام بذلك.

ويتولى نائبان آخران للرئيس، هما غريغ أبيل وأجيت جاين، الإشراف اليومي على أعمال بيركشاير.

وبموجب خطة الخلافة في بيركشاير، والتي ذكرها مونغر دون قصد في اجتماع الشركة السنوي لعام 2021، سيصبح أبيل رئيسا تنفيذيا بمجرد ترك بافيت منصبه لأي سبب من الأسباب.

وسيصبح هوارد، نجل بافيت، رئيسا غير تنفيذي، وسيتولى إدارة واحدة أو اثنتين من محافظ الاستثمار.

تشمل أعمال بيركشاير السكك الحديدية والتأمين على السيارات والطاقة والصناعة والبيع بالتجزئة. كما أنها تملك أسهما بمئات المليارات من الدولارات في شركات على رأسها آبل (Apple).

ابن أوماها

ولد تشارلي مونغر، في أوماها في الأول من يناير عام 1924، وكان والده ألفريد محاميًا، وكانت والدته فلورنس من عائلة ثرية. ومثل وارن بافيت، عمل مونغر في محل بقالة يعود لجد بافيت عندما كان شابًا، لكن الشريكين المستقبليين لم يلتقيا إلا بعد سنوات.

في السابعة عشرة من عمره، غادر مونغر أوماها إلى جامعة ميشيغان. وبعد ذلك بعامين، في عام 1943، التحق بسلاح الجو بالجيش، وفقًا لسيرة جانيت لوي التي صدرت عام 2003 تحت عنوان "حق اللعنة!".

أرسله الجيش الأميركي إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا لدراسة الأرصاد الجوية. وفي كاليفورنيا، وقع في حب نانسي هوغينز، زميلة أخته في السكن في كلية سكريبس، وتزوجها في عام 1945.

وعلى الرغم من أنه لم يكمل شهادته الجامعية مطلقًا، إلا أنه تخرج بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 1948، وعاد الزوجان إلى كاليفورنيا، حيث مارس مهنة المحاماة العقارية. وأسسا شركة المحاماة Munger, Tolles & Olson في عام 1962 وركز على إدارة الاستثمارات في صندوق التحوط Wheeler, Munger & Co.، الذي أسسه أيضًا في ذلك العام.

قال مونغر في مقابلة عام 2017 مع العميد سكوت ديرو من كلية ميشيغان روس للأعمال: "أنا فخور بكوني فتى من أوماها". "أحيانًا أستخدم القول المأثور: "لقد أخرجوا الصبي من أوماها لكنهم لم يخرجوا أوماها من الصبي أبدًا ... كل تلك القيم القديمة – الأسرة تأتي أولاً؛ كن في وضع يسمح لك بمساعدة الآخرين ..."

في كاليفورنيا، دخل في شراكة مع فرانكلين أوتيس بوث، أحد أفراد العائلة المؤسسة لصحيفة لوس أنجلوس تايمز، في مجال العقارات. تبين أن أحد تطوراتهم المبكرة كان مشروعًا سكنيًا مربحًا على عقار جد بوث في باسادينا. (تم تقديم بوث، الذي توفي عام 2008، إلى بافيت عن طريق مونغر في عام 1963 وأصبح أحد أكبر المستثمرين في بيركشاير).

قال مونغر لديرو: "كان لدي خمسة مشاريع عقارية". "لقد فعلت كلا الأمرين جنبًا إلى جنب لبضع سنوات، وفي غضون سنوات قليلة جدًا، كان لدي حوالي 4 ملايين دولار."

أغلق مونغر صندوق التحوط في عام 1975. وبعد ثلاث سنوات، أصبح نائب رئيس مجلس إدارة شركة بيركشاير هاثاواي.

الشريك الفكري

في عام 1959، عاد مونغر إلى أوماها في سن 35 لإغلاق مكتب المحاماة الخاص بأبيه الراحل. في ذلك الوقت تم تقديمه إلى بافيت، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 29 عامًا، من قبل أحد عملاء بافيت المستثمرين. لقد توصل الاثنان إلى علاقة جيدة وبقيا على اتصال على الرغم من وجود نصف قارة تفصل بينهما.

يتذكر بافيت في مقابلة مع صحيفة أوماها وورلد هيرالد في عام 1977: "نحن نفكر بشكل متشابه إلى حد كبير، الأمر مخيف. إنه رجل ذكي ورفيع المستوى لم أقابل مثله من قبل".