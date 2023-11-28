وبحسب بيان تاكسي دبي، فقد تم زيادة زيادة عدد الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد بدولة الإمارات من 62.475 مليون إلى 74.970 مليون سهماً عادياً، وذلك بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن عنه سابقاً والذي يتراوح بين 1.8 و1.85 درهم للسهم الواحد، ستتراوح قيمة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد الآن بين 135 و139 مليون درهم تقريبا تمثل ما نسبته 12 بالمئة من حجم الطرح الأولي مقارنة بنسبة 10 بالمئة المعلن عنها سابقاً.

ويبقى حجم الطرح دون تغيير عند 624.750 مليون سهماً عادياً تمثل ما نسبته 24.99 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة. ونتيجة لزيادة الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، سيتم تخصيص 549.780 مليون سهماً عادياً لشريحة المستثمرين المؤهلين بدلاً من 562.275 مليون سهم عادي تمثل 88 بالمئة من إجمالي أسهم الطرح مقارنة بنسبة 90 بالمئة المعلن عنها سابقاً.

وتبقى فترات الاكتتاب كما هي، حيث سيتم إغلاق باب الاكتتاب أمام المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات في 28 نوفمبر 2023، في حين تنتهي فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين في 29 نوفمبر.

ومن المتوقع حالياً إتمام الطرح وقبول أسهم الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي، وفقا للبيان.