وجاء في البيان أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجاريا باسم فوتسي راسل، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحكومة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات.

ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وتأتي هذه المبادرة الجديدة تماشيا مع أهداف حكومة الإمارات ضمن "مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات" الذي يهدف إلى ترسيخ قواعد الاقتصاد المستدام وتعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة عبور رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين.

وسوف يعمل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجديد على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين الشركات المدرجة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات الممارسات المسؤولة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

وسيشمل مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في البداية 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام.