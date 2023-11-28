وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاما، وستكون قيمتها الأولية ثلاثة مليارات دولار، مع خيار زيادتها إلى خمسة مليارات دولار.

ويعد هذا التمويل هو الأول من نوعه والذي تتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله، بحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ووفقا للبيان سبق للصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022، جاءت لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي نتج عنها توقيع التمويل المؤمّن من شركة كوريا للتأمين التجاري.

ويهدف التعاون بين الصندوق وشركة كوريا للتأمين التجاري إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة، فهد السيف: يؤكد التعاون مع شركة "كوريا للتأمين التجاري" التزام الصندوق بالعمل على بناء الشراكات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الصندوق التمويلية متوسطة المدى، حيث يعد هذا التمويل جزءا من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية.

من جانبه، قال رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري، إن هو لي: "إن هذه الاتفاقية تسمح للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. وإنه على ثقة بأن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين".