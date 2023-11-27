تراجعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية لكن أسهم قطاع العقارات قلصت الخسائر بعد حصولها على دعم من مكاسب كبيرة لرايت موف العقارية البريطانية.