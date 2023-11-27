وتتنافس الإمارات مع السعودية لتكون الوجهة المفضلة للنشاط الاقتصادي مع ابتعاد المنطقة تدريجيا عن الاعتماد على النفط.

وقال البنك إن هيئة تنظيم الخدمات المالية منحت موافقة مبدئية لبنك جيه.بي مورغان لترقية ترخيصه إلى الفئة الأولى.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، في تصريحات من نيويورك تم بثها في ملتقى أسبوع أبوظبي للتمويل في الإمارات، الاثنين: "نواصل الإضافة للفريق هذا العام وقدمنا ​​طلبا لترقية ترخيصنا لإشارة بنك كامل من الفئة الأولى ... حجم الفرصة هنا".

وقال بنك جيه.بي مورغان إنه يخطط لأخذ ودائع وتقديم خدمات معالجة المدفوعات لعملاء الخدمات المصرفية بالجملة من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي لإمارة أبوظبي.

وكان البنك قد أسس كيانا قانونيا في سوق أبوظبي العالمي عام 2021 تحت اسم جيه.بي مورغان الشرق الأوسط، وله وجود فعلي في دولة الإمارات منذ أكثر من عشر سنوات.