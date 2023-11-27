وقال الخصاونة، إن الأردن تواصل مع دولتين في الخليج في هذا الصداد، وأبدتا استعدادهما لتلبية احتياجات البلاد من الغاز إذا حدث انقطاع للإمدادات الإسرائيلية.

ويحصل الأردن على الغاز الإسرائيلي، وفقا لاتفاقية الغاز الموقعة بين شركة نوبل الأميركية وشركة الكهرباء الوطنية الوطنية، وهي الاتفاقية التي قال الخصاونة إنها "ليست على طاولة الإلغاء"، مشيرا إلى أن الأردن يحترم التزاماته التعاقدية.

إلا أن رئيس الوزراء الأردني أشار إلى أن هناك مخاوف أردنية من انقطاع الغاز القادم من حقل ليفياثان في البحر الأبيض المتوسط، لكنه قال: "لم نرى أي بوادر أو مؤشرات تقول إن هذا الأمر سيحدث". وأضاف أن الأردن "يخطط لمختلف السيناريوهات والاحتمالات في ظل عدوان وحرب" مستمرة على قطاع غزة.

بدائل محتملة

وبحسب ما ذكره الخصاونة فإن الأردن استطلع عددا من البدائل مرتفعة التكلفة المالية في حال انقطاع الغاز الإسرائيلي.

وقال الخصاونة إن أحد هذه البدائل تصل تكلفته إلى نحو 45 مليون دينار شهريا إذا انتقلت البلاد للغاز المسال، والثاني نحو 115 مليون دينار شهريا إذا انتقلت إلى الديزل.

ويملك الأردن حاليا احتياطيا من الغاز يكفيه لـ 65 يوما لتشغيل الطاقة الكهربائية في المملكة، وفق الخصاونة.