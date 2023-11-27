تقدم الماكينة تجربة مختلفة للعملاء، ذلك أنها تتيح حصولهم على سبائك ذهبية من خلال إيداع قيمتها، كما أنها تتيح أحجام مختلفة بدءًا من غرام واحد كحد أدنى، ويتم تحديث الأسعار فيها على مدار الساعة.

وكشف الوزير المصري، في تصريحات إعلامية له أخيراً، عن أن التجربة من المقرر أن يتم تعميمها في مناطق أخرى، موضحاً أن هناك نظاماً قوياً بشأن تأمينها.

ومع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، وفي ظل الضغوطات التي تواجهها المالية العامة في مصر، ازداد الطلب المحلي على السبائك الذهبية؛ من أجل الادخار والاستثمار متوسط وطويل الأجل، بغية الحفاظ على قيمة المدخرات، وفي وقت يحبس فيه المصريون أنفاسهم انتظاراً لـ "تعويم" محتمل لسعر العملة المحلية.

وتعاني سوق الصرف في مصر من فجوة واسعة بين السعر الرسمي والأسعار في السوق الموازية؛ ذلك أن الدولار في السوق الرسمية لا يزال قرب الـ 31 جنيهاً، بينما يلامس في السوق السوداء حدود الـ 50 جنيهاً.

من جانبه، يقول مستشار وزير التموين المصري لشؤون الذهب، ناجي فرج، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن هذه التكنولوجيا موجودة في عدة دول حول العالم منذ نحو عشرة أعوام، ويسهم تطبيقها في مصر تعزيز وتطوير القطاع.

وتدعم تلك الخطوة السياسات الحكومية المرتبطة بالتحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء القنوات والأدوات الاستثمارية الجديدة والمنوعة التي تتيحها الدولة المصرية.

إقبال واسع

ويأتي ذلك في ظل الإقبال على المعدن النفيس كوسيلة للتحوط، باعتباره مخزن قيمة للعملات، ومع اهتمام المواطنين بالاستثمار طويل الأجل في السبائك الذهبية.

ويوضح فرج أن الماكينة تعمل بشكل طبيعي على غرار ماكينات سحب الأموال التابعة للبنوك، إذ يُمكن للمواطن إيداع قيمة غرامات الذهب التي يريدها، وهي تتيح بداية من غرام واحد، دون حد أعلى لسقف السحب اليومي، وهي بذلك تدعم وتساعد المواطنين على إدخار أموالهم.

ويشير في الوقت نفسه إلى أنه حال نجاح التجربة الحالية فإنه سوف يتم تعميمها بشكل واسع في المراكز التجارية (المولات) وعديد من الأماكن الأخرى، موضحاً في الوقت نفسه أن الأسعار يتم تحديثها لحظياً حسب الأسعار في البورصة العالمية.

وكان تقارير محلية قد ذكرت أن الماكينة سوف تتم إتاحتها لصالح تجار الذهب داخل مصر، وذلك بالتعاون مع بنك مصر، ونشرها في المولات والجهات ذات الصلة.

ويشار إلى أن مشتريات المصريين من الذهب، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وطبقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت بنسبة 46.3 بالمئة، متجاوزة الـ 33.5 طن، وذلك مقارنة مع 22.9 طن في الفترة نفسها من العام الماضي 2022. جاءت تلك الزيادة بدعم من توسع المواطنين في شراء الذهب (الجنيهات الذهب والسبائك) للتحوط المالي.

بينما في الربع الثالث من العام، تراجعت المشتريات بنسبة 39.4 بالمئة إلى 6.3 طن، مقارنة بـ 10.4 طن في الربع الثاني من العام، وبما يشكل تراجعاً بلغت نسبته 4 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالربع المقابل في العام الماضي.

تحديات محتملة

وفي هذا السياق، ذكر رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، هاني ميلاد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن "الماكينة لا تزال مجرد تجربة تحت الدراسة"، موضحاً أنها لن تؤثر على تجار الذهب.

ويفسر ذلك بقوله إنها آلية بيع (قناة جديدة يُمكن من خلالها شراء السلعة المقدمة، مثلها في ذلك مثل الماكينات المماثلة التي يتم من خلالها بيع سلع غذائية أو مشروبات غازية من خلال إدخال إيداع قيمتها بالماكينة بالبطاقات أو نقداً)، بدلاً من الشراء بشكل مباشر من التاجر.

ويعتقد رئيس الشعبة بأن تلك الفكرة سوف تواجهها بعض من التحديات والإشكاليات المرتبطة بالتنفيذ بشكل واسع على أرض الواقع، لجهة مزيد من التفاصيل الخاصة بها وطريقة عملها وتعميمها، لا سيما وأنها لا تزال محل دراسة وتجربة.

وتواجه مصر ضغوطاً تضخمية واسعة تضفي مزيداً من حالة "عدم اليقين"، وفي خطٍ متوازٍ مع تدني قيمة العملة بالبلاد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن التضخم الأساسي تباطأ إلى 38.1 بالمئة في أكتوبر من 39.7 بالمئة في سبتمبر. وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلاً شهرياً بلغ 1.8 بالمئة في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3 بالمئة في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1 بالمئة في سبتمبر 2023.

زيادة المبيعات

من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي المصري، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، الدكتور أشرف غراب، في بيان له شاركه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، أن تلك الآلية الجديدة من شأنها المساهمة في زيادة مبيعات الذهب، والتشجيع على زيادة الاستثمار به، ونشر تلك الثقافة بين المواطنين من خلال إتاحة قنوات سهلة للحصول على السبائك، بدلاً من الذهاب لمحال الصاغة.

ومن بين المزايا التي أشار إليها في هذا السياق أيضاً، ما يرتبط بعامل الأمان، لا سيما وأن السبائك ستكون مضمونة، دون أن يتعرض المواطنون للغش أو التقليد وحالات النصب في بعض الأحيان، علاوة على أنها تتيح استخدام جميع البطاقات البنكية.

أسعار الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 في مصر إلى 2417 جنيها للغرام الواحد، الاثنين، كما وصل عيار 21 إلى 2820 جنيها للغرام، وارتفع الذهب عيار 24 إلى 3223 جنيها. كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 22560 جنيهاً.

وعالمياً، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في ستة أشهر، الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وبالمراهنات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) انتهى من دورة زيادة أسعار الفائدة، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليبقى غير بعيد عن أدنى مستوى في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.