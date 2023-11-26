وانخفض النفط، وهو محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، يوم الجمعة بعد أن أدى إطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة إلى انحسار العلاوة المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر القطري بنسبة 0.7 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة صناعات قطر 1.5 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1 بالمئة، منهيا خسائر على مدى جلستين، بدعم من صعود سهم شركة علم 1.2 بالمئة.

وقالت أربعة مصادر في تحالف أوبك+ لرويترز إن التحالف اقترب من التوصل إلى حل وسط مع منتجي النفط الأفارقة بشأن مستويات الإنتاج لعام 2024، بعد أن أجبرت الخلافات بشأن تلك الأهداف تجمع الدول المنتجة للنفط على تأجيل اجتماع رئيسي.

وتترقب السوق قرار السعودية بشأن ما إذا كانت ستمدد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك مصر، اثنين بالمئة.