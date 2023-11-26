وقالت الشركة في بيان، السبت، إن شركة النفط الوطنية الصينية "سي إن بي س" قد طلبت كميات كبيرة من الغاز عبر خط "باور أوف سيبيريا 1" في 23 نوفمبر بما يتجاوز الالتزامات التعاقدية لـ"غازبروم"، بحسب وكالة "تاس" الإخبارية.

وأكد البيان أن الشركة قامت بتوفير كل الكميات المطلوبة من الجانب الصيني، وسجلت رقماً قياسياً جديداً لإمدادات الغاز اليومية إلى دون أن تحدد حجم الإمدادات.

وكانت شركة "غازبروم" الروسية قد وقعت اتفاقا مع شركة "سي إن بي سي" في أكتوبر الماضي على ملحق لعقد سابق، بشأن توفير إمدادات الغاز عبر "باور أوف سيبيريا 1" يضيف عمليات تسليم أخرى إلى العقد خلال العام 2023، دون إشارة إلى حجم التعاقدات بالملحق.

وتستهدف روسيا من جانبها تصدير نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين خلال 2024، وزيادة التدفقات في نهاية المطاف لتصل إلى 38 مليار متر مكعب سنوياً.

ومن المقرر أن تصل شحنات منفصلة عبر خط الشرق الأقصى المستقبلي إلى 10 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً.

وتقعد شركة "غازبروم" محادثات لتوريد نحو 50 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً عبر خط "باور أوف سيبيريا 2"والذي يتم العمل عليه الآن.