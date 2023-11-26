وأوضح الشنقيطي خلال كلمة في الجلسة الوزارية بمنتدى الحدود الشمالية للاستثمار في السعودية، أن مشروع "داون تاون" يعتبر واحدا من أهم المشاريع التي يستهدفها الصندوق ضمن هذا الاستثمار.

وقال إن المشروع الضخم يهدف إلى تطوير عقاري لنحو 10 ملايين متر مربع في 12 مدينة في السعودية.

وأطلقت المملكة شركة "داون تاون السعودية" لإنشاء وتطوير مراكز ووجهات متعددة في مناطق مختلفة في البلاد.

وتعمل الشركة الجديدة، والمملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، على إطلاق مشاريع مختلفة في 12 مدينة، تشمل كلا من المدينة المنوّرة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، وغيرها.

ومن جهة أخرى، أضاف الشنقيطي أن الصندوق يستهدف تحقيق مكون محلي بنسبة 60 بالمئة في مشروعاته العقارية في السعودية بحلول 2025، بهدف دعم وتعزيز وخلق المزيد من الفرص للصناعات المحلية الداعمة للقطاع العقاري.