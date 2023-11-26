وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن حكومتي روسيا وتركيا ترغبان في الارتقاء بعلاقات البلدين إلى مستوى أعلى من خلال تنفيذ البنود الواردة في نص البروتوكول الذي جاء نتيجة عمل مشترك بين الطرفين.

ولفت إلى أن "البروتوكول يشمل مجالات عديدة مثل التجارة والجمارك والطاقة والزراعة والصناعة والتوحيد القياسي والنقل والسياحة والمقاولات".

وأضاف بولات، "يمكننا وصف البروتوكول بأنه خريطة طريق تحدد المسار الذي ستتبعه العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا في السنوات المقبلة".

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك إنه المحادثات ما قبل التوقيع على البروتوكول كانت مباحثات شفافة وبناءة، السبت، في أنقرة.

وأضاف: "حددنا قضايا التعاون للمستقبل، وقمنا بتقريب مواقفنا بشأن بعض القضايا في التعاون الثنائي".

وأردف: "نحرز تقدمًا إيجابيًا في جميع مجالات التعاون بين روسيا وتركيا".