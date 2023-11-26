والأربعاء، أعلنت هيئة الرقابة المصرفية أن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل (نحو 800 مليون دولار) من القروض في أكتوبر؛ نتيجة للحرب في غزة.

بدوره، قال بنك إسرائيل المركزي إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) في أكتوبر.

وأضاف البنك المركزي أن بيانات التي تم جمعها في نوفمبر، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجّلوا سداد أقساط القروض من العملاء، هم من الذين تأثّروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب، ممّن يعيشون في أماكن قريبة من حدود غزة، أو تم استدعاؤهم كجنود احتياط، أو مِن أقارب المختطفين في غزة.

إنذار من طول الحرب

يُقدّر الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات، أبو بكر الديب، ما يمر به اقتصاد إسرائيل بأنه "أزمة كبيرة وطاحنة"، وأنه كلما اشتدت الحرب ستزيد خسائره.

وتعليقا على تأجيل سداد أقساط المقترضين، يوضّح الديب أنّ هذا "أمر طبيعي ومحصّلة طبيعية للخسائر المتوالية للاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الثاني من الحرب".

ويضرب أمثلة للأسباب التي ضاعفت ضغوط الحرب على الاقتصاد، وأبرز المتأثّرين: