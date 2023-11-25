وأوضح الوزير أن الفرص الجديدة هي بخلاف الفرص القائمة في الوقت الراهن، والتي تقدر قيمتها بنحو 80 مليار ريال.

وأضاف الوزير في تصريحات على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في السعودية، السبت، أن المملكة تقوم حاليا بالعمل على مشروع جديد لإنتاج الفوسفات بتكلفة 33 مليار ريال، وهو مشروع سيضاعف طاقة السعودية لتصبح ثالث أكبر منتج للفوسفات في العالم.

وأوضح أن المشروع لن يكتفي بتحويل الفوسفات إلى أسمدة فحسب، بل ستعمل السعودية أيضا على استخدامه وتحويله إلى منتجات كيميائية.

ومن جهة أخرى وفي سياق متصل، قال الفالح إن السعودية تدرس إنشاء أول منطقة اقتصادية حرة مع العراق، على أن تقع بالمنطقة الحدوية في عرعر.

ويأمل الوزير أن تكون المنطقة الحدودية مع العراق هي المنطقة الاقتصادية الحرة الأولى من نوعها مع دولة مجاورة لا تخضع لضرائب أو لرسوم، ولا تطبق تأشيرات الدخول، وذلك لخدمة المستثمرين في السعودية والعراق.