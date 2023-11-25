وأضاف أن شركتي "غازبروم" الروسية و"بوتاش" التركية تتعاونان بشكل وثيق وتناقشان خارطة طريق المشروع.

وذكر نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية: "أنا واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاقات بشأن التنفيذ العملي لهذا المشروع في المستقبل القريب".

واقترحت روسيا العام الماضي إنشاء مركز للغاز في تركيا لتعويض ما فقدته من مبيعات إلى أوروبا، وهو ما يصب في مصلحة أنقرة التي ترغب منذ وقت طويل في أن تصبح مركزا تداول للدول المتعطشة للطاقة.

ولم تحرز المناقشات تقدما كبيرا، إذ تعرضت تركيا لزلزال مدمر في فبراير ثم ركزت على الانتخابات في مايو.

وقال مصدران مطلعان على المشروع لرويترز إن خلافات بشأن من يجب أن يكون المسؤول عن المركز أخرت المفاوضات أيضا.