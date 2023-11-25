وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، أن صادرات السلع الصينية حققت 1.96 تريليون يوان، فيما بلغت الواردات 1.63 تريليون يوان، بفائض قدره 326.6 مليار يوان، بحسب وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

ووفقا للهيئة، فقد بلغت قيمة الصادرات في قطاع الخدمات 177.7 مليار يوان في الشهر الماضي، مقابل واردات بقيمة 316.8 مليار يوان، ما يعني تحقيق عجز تجاري قدره 139.1 مليار يوان.

وأشارت الهيئة إلى أن أصول استثمارات المحفظة الخارجية للصين، باستثناء الأصول الاحتياطية، بلغت 1.08 تريليون دولار بحلول نهاية شهر يونيو 2023.

وأوضحت أن المحفظة توزعت بين 606.3 مليار دولار في استثمارات الأسهم، و 475.4 مليار دولار في استثمارات السندات.

وبحسب الهيئة فإن المؤسسات المالية غير المصرفية تمتلك ما قيمته 591.8 مليار دولار من أصول استثمارات المحفظة الخارجية، وهو ما يمثل 55 بالمئة من الإجمالي، بينما استحوذت البنوك على 368.3 مليار دولار من هذه الأصول، أو 34 بالمئة من الإجمالي.

وقالت الهيئة إن القطاع غير المالي يستحوذ على 121.6 مليار دولار من هذه الأصول، ما يُمثل 11 بالمئة من الإجمالي