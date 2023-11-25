وجاءت جلسة الجمعة قصيرة بسبب عطلة، وسط أحجام تداول منخفضة وحالة من الترقب، إذ يتابع المستثمرون بداية موسم التسوق بحثا عن مؤشرات على مدى المرونة لدى المستهلكين.

تحركات الأسهم

خلال أسبوع، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 35390.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.13 بالمئة، إلى مستوى 4559.34 نقطة.

وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 0.97 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 14250.85 نقطة.

وفي تداولات الجمعة، صعد المؤشر داو جونز الصناعي 117.58 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 2.72 نقطة أو 0.06 بالمئة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 15 نقطة أو 0.11 بالمئة.