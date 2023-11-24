تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة لينهي الأسبوع بمكاسب نسبتها 0.9 بالمئة عند مستوى 459.98 نقطة، مع تركيز المستثمرين على أرباح الشركات واحتمال خفض أسعار الفائدة.

وعلى أساس أسبوعي، تراجعت أسهم العقارات، بينما كانت أسهم شركات الإعلام والتجزئة هي الأفضل أداء.

وقاد قطاع الكيماويات مكاسب اليوم بارتفاع 0.9 بالمئة، إذ ارتفع سهم باسف الألمانية بنسبة 1.8 بالمئة.