وجاء ذلك خلال ترؤسه الجمعيات العامة العادية لعدد 4 شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.

وأكد الوزير أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل وجذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وجذب المزيد من تجارة الترانزيت .

كما أكد ضرورة سرعة إنشاء المناطق اللوجستية في مصر بغرب ميناء بورسعيد ( 4 مناطق لوجستية ) والتي ترتكز على الميناء و السكك الحديدية وذلك للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول بالميناء، مضيفاً أن هذه المناطق ليست للمخازن فقط، بل ستضم مصانع للصناعات التكميلية للقيام بأعمال التعبئة والتغليف والقيام بالصناعات الصغيرة وذلك كقيمة مضافة لتلك المناطق اللوجستية.