لم تطرأ تغيرات كبيرة على مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة تداول قصيرة، الجمعة، بمناسبة عيد الشكر، بينما يركز المستثمرون على شركات تجارة التجزئة مع بدء مبيعات الجمعة السوداء وسط مؤشرات على تباطؤ في الأوضاع الاقتصادية.
تحركات الأسهم
ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 26.87 نقطة بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 35299.90 نقطة.
وبدأ المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" التداولات منخفضا بواقع 0.78 نقطة أو بنسبة 0.02 بالمئة إلى 4555.84 نقطة.
في حين تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 27.82 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 14238.04 نقطة.
وتتجه الأسهم الأميركية بشكل جماعي لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 1 بالمئة.