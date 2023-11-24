لم تطرأ تغيرات كبيرة على مؤشرات الأسهم الأميركية في جلسة تداول قصيرة، الجمعة، بمناسبة عيد الشكر، بينما يركز المستثمرون على شركات تجارة التجزئة مع بدء مبيعات الجمعة السوداء وسط مؤشرات على تباطؤ في الأوضاع الاقتصادية.