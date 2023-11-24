وأفاد بيان لسوق دبي المالي بأن المؤسسة، قد حولت بتاريخ 24 نوفمبر 2023 عن طريق شركة دبي للإيداع 937,500,000 سهما عاديا إلى شركة "دي إتش 7"، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة دبي القابضة، بحسب البيان.

كما أوضح البيان أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لا تزال تمتلك حاليا 40.9 بالمئة من أسهم رأس المال المصدر لبنك الإمارات دبي الوطني.

وتم تحويل الأسهم إلى شركة "دي إتش 7"، التي صارت تمتلك 14.8 بالمئة من البنك.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني قد أعلن في شهر يوليو الماضي، أنه حقق أرباحاً تاريخية في النصف الأول من العام الجاري.

قفزت أرباح البنك بنسبة 130 بالمئة إلى 12.3 مليار درهم (حوالي 3.35 مليار دولار) في النصف الأول من 2023، مقارنة مع 5.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، بدعم من النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.