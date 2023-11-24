وتصنع شركة صناعة السيارات اليابانية، السيارة قشقاي التي تعمل بالبنزين، ومركبات "جوك" كروس أوفر الأصغر حجما في المصنع الواقع في سندرلاند والذي يوظف 6 آلاف عامل.

وقالت الشركة إنها تستثمر بشكل مباشر ما يصل إلى 1.12 مليار إسترليني لإنتاج نماذج كهربائية من الطرازين.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي منفصل أن الأموال ستمكن أيضا من "من استثمار أوسع في مشروعات البنية التحتية وسلاسل الإمداد بما في ذلك مصنع ضخم جديد" في الموقع.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن "استثمار نيسان، يعتبر تصويت ضخم على الثقة في صناعة السيارات في المملكة المتحدة" التي تساهم سنويا بـ 71 مليار إسترليني في الاقتصاد.

وقشقاي هي ثاني أكثر السيارة شعبية في المملكة المتحدة، بينما تحتل جوك المرتبة السابعة.

وقالت نيسان في عام 2021 إنها تخطط لتصنيع سيارة كهربائية في المصنع، بالإضافة إلى بطاريات في مصنع ضخم بجوار المورد إنفجن إيه إي إس سي الصيني.

وقال ماكوتو أوشيدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، إن السيارات الكهربائية "تقع في قلب خططنا لتحقيق الحياد الكربوني".

وأضاف: "مع وجود إصدارات كهربائية بجوهر نماذجنا الأوروبية على الطريق، فنحن نتجه سريعا نحو عصر جديد لنيسان وللصناعة ولعملائنا".

وضعت شركة نيسان هدفا يتمثل في تحويل مجموعة سيارات الركاب بالكامل للعمل بالكهرباء في أوروبا بحلول عام 2030، لتنضم لشركات تصنيع سيارات أخرى تتحول لإنتاج السيارات الكهربائية، حتى مع تأخير سوناك للموعد النهائي لبيع سيارات الغاز والديزل الجديدة لمدة خمس سنوات.