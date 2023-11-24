وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على منصة إكس، إن دبي اعتمدت أكبر مشروع جديد في قطاع النقل العام بالإمارة.

وأضاف أن "مسار الخط الأزرق لمترو دبي"، سيكون نصفه تحت الأرض بأعماق تصل إلى 70 مترا، وسيمر بمناطق مثل مرسى خور دبي، وفيستيفال سيتي والمدينة العالمية والراشدية والورقاء ومردف، ومناطق حضرية مثل واحة السيليكون والمدينة الأكاديمية وغيرها.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن الخط الجديد سينقل 320 ألف راكب جديد يوميا.

وأشار إلى أن ملياري شخص استخدموا مترو دبي منذ إطلاقه في عام 2009. وقال إن مليارات من البشر سيستخدمونه لعقود قادمة.

وبحسب المنشور، فإن مسار الخط الأزرق الجديد، سيضم أول معبر للقطار يمر فوق خور دبي بطول 1.3 كيلو متر، كما يشمل المشروع أكبر محطة نفقية انتقالية في شبكة مترو دبي بمساحة 44 ألف متر مربع بمنطقة المدينة العالمية.

المشروع سيتضمن أيضا محطة انتقالية للربط مع شبكة المترو الحالية على الخط الأحمر (منطقة الراشدية) والخط الأخضر (منطقة الخور)، وكذلك محطة أيقونية ذات طابع معماري متميز في منطقة مرسى خور دبي.

وبالنسبة لخطة تنفيذ المشروع، سيتم طرح المناقصة الخاصة به في العام الجاري، وترسيته العام المقبل، على أن يبدأ حفر الأنفاق في عام 2025، وتشغيله تجريبيا في 2028، ثم التشغيل الرسمي في 2029.

ومع انضمام الخط الأزرق، سيصل طول شبكة مترو دبي إلى 131 كيلومترا، وتضم 78 محطة و168 قطارا.