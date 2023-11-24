وتأتي الزيادة في معدل التضخم بما يتعارض مع رؤية بنك اليابان بأنه سوف يتباطأ، رغم أنها جاءت أقل من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 3 بالمئة، مع خفض الدعم الحكومي للمرافق العامة.

ويظل مستوى التضخم أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمئة للشهر التاسع عشر.

وساعدت أسعار الفنادق أيضاً على تعزيز الأسعار بفضل التعافي المستمر في الإنفاق الداخلي.

ويؤثر ارتفاع تكلفة المعيشة على الإنفاق الاستهلاكي في اليابان، وساعد في انكماش الاقتصاد خلال الربع الأخير.