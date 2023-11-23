وبحلول الساعة 14:34 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.40 دولار، أو حوالي 1.7 بالمئة، إلى 80.56 دولار للبرميل، بعد انخفاضها بما يصل إلى 4 بالمئة يوم الأربعاء.

وتراجع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.37 دولار، أي حوالي 1.4 بالمئة، إلى 75.73 دولارًا بعد انخفاضه بما يصل إلى 5 بالمئة في الجلسة السابقة.

وفي خطوة مفاجئة يوم الأربعاء، أجلت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا اجتماعا وزاريا كان من المتوقع أن يناقشوا فيه تخفيضات إنتاج النفط حتى 30 نوفمبر.

وقالت مصادر في أوبك+ في تصريحات نشرتها رويترز إن المنتجين كانوا يجدون صعوبة في الاتفاق على مستويات الإنتاج قبل الاجتماع المقرر أصلا في 26 نوفمبر، مما يشير إلى أن الخلاف مرتبط إلى حد كبير بثلاث دول إفريقية.

وتسعى أنجولا والكونغو ونيجيريا إلى زيادة حصص الإمدادات لعام 2024 فوق المستويات المؤقتة المتفق عليها في اجتماع يونيو لمجموعة المنتجين أوبك+، بحسب رويترز.

وقالت هيليما كروفت، المحللة في "آر بي سي كابيتال ماركتس": "نعتقد أن نيجيريا يمكن التوصل إلى اتفاق معها حول الإنتاج لأن القيادة في البلد الإفريقي تقدر عضويتها الطويلة في أوبك وتعمل على تحسين العلاقات مع السعودية".

"ومع ذلك، قد يكون من الصعب سد الفجوة مع أنجولا، التي كانت عضوًا متقلبًا في مجموعة المنتجين منذ انضمامها في عام 2007."