وتعتبر الأموال جزء من برنامج "ريباور إي يو" الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ27 في الكتلة على التعافي من أزمة طاقة وقعت بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا العام الماضي، وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي.

وجاء قرار الخميس بينما هدد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، بإفشال طموح أوكرانيا بالانضمام للكتلة ومنع صرف 50 مليار يورو من المساعدات لكييف.

وأمام دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء الآن أربعة أسابيع للموافقة على صرف الأموال.