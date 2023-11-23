ووقعت الاتفاقية عن حكومة الأردن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، خلال لقائها بمدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الوسطى في الوكالة الفرنسية للإنماء، سيريل بيلير.

وأكدت طوقان أهمية الشراكة مع الوكالة الفرنسية للإنماء ومؤسستي "الخبرة الفرنسية"، ذراع الدعم الفني للوكالة، و"بروباركو"، وذراع تمويل القطاع الخاص للوكالة، مثمنة دعمهم للأولويات التنموية والاستثمارية في الأردن.

وحسب الوزارة، فإن أهمية المشروع تكمن في تمويل الخطة الوطنية للحد من فاقد المياه، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية لإمدادات المياه، وتحديث شبكات إمدادات المياه، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المياه، وسيتم تنفيذ المشروه خلال فترة ثلاث سنوات.

وتطرق اللقاء إلى مراجعة تقدم سير العمل في المشاريع القائمة والممولة من الوكالة، كما تم التباحث حول المشاريع قيد التحضير مع الوكالة للعام 2024 في قطاع المياه والصرف الصحي، ودعم تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، وذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم الخامسة للتعاون التنموي مع الجانب الفرنسي والتي تم توقيعها في شهر مارس من العام الحالي، بسقف تمويلي يصل إلى 912 مليون يورو.