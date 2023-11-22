وانخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4 بالمئة في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279,4 مليار دولار، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "ماركت ووتش" MarketWatch توقعوا انخفاضاً معدله 3.4 في المئة، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء "باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر".

وأضافت أن "الشركات ما زالت تواجه رياحًا معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط". وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14.8 بالمئة. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49.6 بالمئة، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.