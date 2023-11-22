وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وكانت اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ المطالبات للأسبوع الماضي 226 ألف طلب.

كما أظهرت بيانات محضر اجتماع الفيدرالي بتاريخ 31 أكتوبر والأول من نوفمبر الجاري، أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأميركي يرون أن الزيادات في معدلات الفائدة قد ساهمت في إبطاء نمو سوق العمل بأكبر اقتصاد في العالم.

و منذ مارس 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة.

تحرك الأسواق

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 101.04 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 35189.33 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 14.85 نقطة، أو 0.33 بالمئة، إلى 4553.04 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 83.84 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 14283.82 نقطة.