وقال مركز دبي للإحصاء، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في دبي بلغ خلال أكتوبر 2023، نحو 109.76 نقطة مقارنة بنحو 109.45 نقطة في سبتمبر السابق له.

وعلى أساس شهري، ارتفع مستوى التضخم في دبي لشهر أكتوبر إلى 0.29 بالمئة.

وارتفع التضخم السنوي في دبي نتيجة لارتفاع أسعار 11 مجموعة إنفاق رئيسية أبرزها، مجموعة التأمين والخدمات المالية بنسبة 8.97 بالمئة، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 7.28 بالمئة، والسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود عند 6.07 بالمئة.

وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 2.87 بالمئة وهي الأكثر ارتفاعاً، وهي من بين 5 مجموعات أخرى شهدت ارتفاعاً في أسعارها الشهرية، بينما انخفضت في 5 مجموعات أخرى كان أبرزها الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 3.52 بالمئة، في الجهة المقابلة، فقد استقرت أسعار 3 مجموعات عند مستوياتها الشهرية هي التبغ، التعليم، التأمين والخدمات المالية.