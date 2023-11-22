ووصلت الناقلة "Adam" للغاز الطبيعي المسال إلى مصنع إدكو في مصر، بحسب ما أظهرت بيانات وكالة "بلومبرغ" لتتبع السفن.

وقال شخص مطلع على صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال إن عودة الناقلة إلى مصر يعد بداية لبدء تصدير شحنات الغاز من مصر.

ومن المرجح أن يعزز استئناف صادرات الغاز من مصر الإمدادات إلى أوروبا، مما سيساهم في تهدئة أسعار الغاز مع حلول فصل الشتاء.

وبحسب تقرير "بلومبرغ"، كانت مصر قد أعلنت في وقت سابق أن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال سيتم استئنافها في شهر أكتوبر، وذلك بعد أن توقفت في فترة الصيف نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي.

وتراجعت كميات الغاز المرسلة إلى صهاريج التخزين بمنطقة إدكو في مصر بعد أن توقفت إسرائيل عن توريد الغاز لفترة مؤقتة بعد بدء التصعيد في غزة.

وعادت تدفقات الغاز الإسرائيلية إلى مستويات ما قبل الحرب، بحسب التقرير، كما أدى انخفاض درجات الحرارة قليلا إلى تخفيض الطلب المحلي على الغاز في مصر، ما يتيح للبلاد تصدير كميات منه.

وكانت أوروبا الوجهة الرئيسة لصادرات الغاز المصرية خلال العام الماضي، إلا أن شتاء العام الحالي يأتي في ظل مستويات شبه كاملة لاحتياطيات القارة العجوز من الغاز، مما يساهم في تهدئة الأسعار.